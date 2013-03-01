《中国经济焦点》PMI如期回落但仍处荣枯线上方，经济温和复苏政策料持稳

* 官方和汇丰PMI双双回落但均在50上方

* 经济延续复苏态势但步伐趋缓

* 货币政策料仍持稳

* 数据基本符合预期，市场反应平淡

作者 宿泱韫

路透北京3月1日 - 中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认；而此前因信贷数据大增引发的经济过热担忧，或许可以有所减轻。

分析人士多指出，鉴于2月正值春节期间，单月数据波动性较大，需要综合下月数据才能做出更准确的判断.但总体而言，中国经济仍维持增长态势，而增速趋缓或意味央行不必立即收紧政策。

“回落在预料之中。节日期间总是会有些波动的。应该说总体还是正常的。国内经济增速从去年四季度的快速回暖转为较平稳区间。”交通银行金融研究中心研究员唐建伟表示。

他并指出，即将召开的“两会”(全国人大和政协会议)后政策将开始明朗，预计一季度之后，中国经济回升态势会更快一些。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布，中国宏观经济先行指标－2月官方制造业PMI 降至50.1，略低于路透预估中值50.2和上月的50.4；汇丰(HSBC)同时公布的中国2月制造业PMI 终值亦降至50.4，自上月的两年高位回落，与初值则持平。

“2月汇丰制造业PMI终值显示经济增速有所放慢。不过，在内需以及就业市场改善的情况下，中国经济保持复苏势头。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌点评道。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群亦认为，综合PMI指数变化与市场需求走势，预计未来经济运行总体将呈现比较平稳状态。一方面，2月PMI指数延续1月态势，继续小幅下降，预示经济增长将由回升转向平稳；另一方面，市场需求增速保持平稳，剔除季节因素，出口增速保持两位数，需求条件显示经济增速不会明显下降。

就官方PMI的购进价格指数，以及汇丰的投入和产出价格分项看，均自上月的高点有所回落，证实目前通胀仍不会构成很大威胁。

而两者的新订单分项指数，亦呈现回落但在50上方的特点，表明市场需求仍相对坚挺；出口需求则略有差异，官方的新出口订单指数指仍处于50下方，而汇丰出口订单虽有下降但维持在50上方，调查显示欧美和日本市场需求上升，带动出口扩张。

浏览官方和汇丰制造业PMI图表，请点选(link.reuters.com/nac46t)

由于PMI数据大体符合预期，市场反应相对平淡。中国股市沪综指 在数据公布后一度小幅下挫，早盘收低0.54%。亚洲股市周五亦小跌，中国制造业数据大致符合预期，在一定程度上帮助缓和了负面人气；伦敦期铜涨幅则受中国PMI数据抑制。

**政策持稳**

中国双双回落的2月PMI数据，亦令政策持稳预期增强。“目前的复苏仍是温和的，这就意味着央行不必很快收紧政策。”汇丰的屈宏斌表示。

在一系列“稳增长”政策支持下，中国经济去年四季度开始触底回升，并将这一回暖之势延续至新年。1月新增人民币贷款如预期跃升至逾万亿规模，创三年以来新高，同期社会融资规模写下历史峰值，数据并引发部分市场人士对经济过热的担忧。

交银的唐建伟亦认为，现在谈过热为时过早，从PMI也可以看出，经济回升势头还要进一步巩固才行。此外，由于全年物价上升的压力仍存在，市场前期预计年内还有下调存款准备金率和降息空间，看来也不太可能实现。

“上半年就是个稳健的货币操作。利率和存款准备金率稳定，央行更多还是利用公开市场操作来调节市场流动性，正逆回购都有可能，要根据市况来有针对性地决定。”他称。

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定。

多数分析人士表示,考虑通胀和经济等宏观基本面因素,短期动用存款准备金率的可能性偏弱,而流动性更依赖公开市场正/逆回购操作交替调节,以实现资金面保持松紧适度格局.

中国国家信息中心近期则建议，中国货币政策应适当回归稳健。针对当前货币发行增长较快，社会融资规模扩张，金融信贷领域风险增强的问题，建议保持适度的货币信贷投放的力度，避免流动性过快增长。