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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月1日-3月8日

路透3月1日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说
明外均为GMT时间。
    
 日期   时间    国家     规模        发行细节
 3/6            德国     40亿欧元    2018年2月23日到期的五年期公
                                     债
 3/7            西班牙               公债标售
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EUR
CN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/T
CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/
CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-C
MN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBM
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 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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