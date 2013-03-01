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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:21 BJT

中国新债: 第一创业证券下周三将发行6亿元短融，期限三个月

路透上海3月1日 - 中国第一创业证券股份有限公司周五公告称，将于下周三(3月6日)在银行间债市招标发行6亿元人民币短期融资券，期限三个月(91天)。

具体条款如下:

发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ==================================================================================== 第一创业证券 13 6 3 3/6簿记建档 一创摩根证券 AA 3/7 3/8

====================================================================================(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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