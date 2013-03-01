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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月1日-3月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月1日(五)

暂无重要经济事件。

3月4日(一)

暂无重要经济事件。

3月5日(二)

巴西利亚－巴西央行举行货币政策委员会会议。

坎帕拉－乌干达央行宣布货币政策声明。

马尼拉－亚洲开发银行(ADB)公布关于亚洲地区经济合作及一体化的半年度评估报告－亚洲经济一体化观察(Asia Economic Integration Monitor)。

3月6日(三)

暂无重要经济事件。

3月7日(四)

亚松森－巴拉圭央行举行货币政策会议。

雅加达－印尼央行召开理事会会议。

吉隆坡－马来西亚央行召开货币政策委员会会议。

3月8日(五)

莫斯科－20国集团(G20)特别代表会议(至3月9日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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