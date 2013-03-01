中国货币市场：月末后回购利率虽涨但流动性明显走宽，下周继续向好可能性大

路透上海3月1日 - 中国银行间资金市场周五早盘隔夜和七天等主要回购加权利率上涨10个基点（bp）左右，不过交易员称，这种升势或仅受过高开盘价拉抬。月末过后市场流动性较前几日明显走宽，大型银行出资活跃，七天以内短期资金供给亦增加。

交易员并指出，下周央行公开市场仍有可能启动正回购操作，不过若规模不太超预期，市场资金面继续向好的可能性较大。

另外，与前几日资金交易员整日愁苦借钱情绪不同，今日言谈中透露出放松后的喜悦，隔电话“可闻”。

“月末过了，大行也开始放钱了。现在已经都有（按加权价格）减点的了。”华北一银行交易员表示。

她解释说，虽然隔夜和七天回购加权利率仍有一定幅度走升，但估计应该是过高的开盘价所致。从供给和借钱难度来看，今日资金面已有明显缓和。

银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自上周一起从低位反弹，本周更是突破波动区间主轴快速攀升。至目前上述两个品种加权利率均创下年内新高。

不过在对今日流动性局面欣喜之余，仍有机构对未来预期心存谨慎。

下周“看央行怎么做吧，是松是紧都掌握在央妈（央行）手里”。华南一银行交易员称。

本周央行公开市场一波三折。周二央行仅进行了50亿元人民币的28天期正回购操作，在紧绷资金面压力下，周三央行一度允许一级交易员上报逆回购需求，但随后因财政存款投放等原因，周四却意外爽约。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12：10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 4.1432 4.0590 +8.42

七天 4.4305 4.3009 +12.96

14天 4.7996 4.8733 -7.37

上交所债券回购

其中：一天 4.6400 8.9600 -432.00

七天 3.7700 4.2500 -48.00

14天 3.6300 4.0000 -37.00

回购定盘利率

其中：隔夜 4.2800 4.1000 +18.00

七天 4.5500 4.2700 +28.00

14天 4.8200 4.8800 -6.00

shibor

其中：隔夜 4.1360 4.0110 +12.50

七天 4.4760 4.2670 +20.90

三个月 3.8946 3.8946 +0.00