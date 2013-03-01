中国票据市场：转贴利率本周变化不大，需求仍旺与资金紧张因素相抵

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 本周横跨2月末和3月初，中国票据市场转贴利率整体变化不大，因补充信贷规模和理财产品等对票据需求仍旺，基本与资金紧张影响相抵。
交易员认为，从以往经验看，转入月初转贴利率下行的可能性较大。不过因目前资金价格偏高，令走低动能受抑；届时具体走势，还要再看资金市场流动性变化情况而定。
上海一银行交易员称，这周“资金紧，但对（票据）资产渴求也强啊。”
她解释说，除银行传统信贷业务年初需要借票据扩充规模外，花样繁多的理财产品，亦对票据资产需求旺盛。上述因素与资金紧张相抵，导致本周价格波动不甚明显，六个月左右银行承兑汇票成交价格在年息4.3%左右。
对于下周转贴价格走向，“只要资金不是特别的紧，应该还有下行的空间。”该交易员称。
银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自上周一起从低位反弹，本周更是突破波动区间主轴快速攀升。至目前上述两个品种加权利率均创下年内新高。不过自今日早盘起，机构借钱难度较此前已明显减弱。
华北一银行交易员并指出，3月是第一季度最后一个月，季末信贷规模压力不可不虑。另外，若央行继续进行正回购，资金价格高企亦将抑制转贴利率下行，因此也不排除下周盘整的可能性。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.4350/4.2741 4.5125/4.3446 4.9529/4.7250
上周五 4.5803/4.3968 4.7209/4.5009 5.1400/4.9073
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变动 -14.53bp/-12.27bp 20.84bp/-15.63bp -18.71bp/-18.23bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2433%，较上周五下跌。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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