中国票据市场：转贴利率本周变化不大，需求仍旺与资金紧张因素相抵

路透上海3月1日 - 本周横跨2月末和3月初，中国票据市场转贴利率整体变化不大，因补充信贷规模和理财产品等对票据需求仍旺，基本与资金紧张影响相抵。

交易员认为，从以往经验看，转入月初转贴利率下行的可能性较大。不过因目前资金价格偏高，令走低动能受抑；届时具体走势，还要再看资金市场流动性变化情况而定。

上海一银行交易员称，这周“资金紧，但对（票据）资产渴求也强啊。”

她解释说，除银行传统信贷业务年初需要借票据扩充规模外，花样繁多的理财产品，亦对票据资产需求旺盛。上述因素与资金紧张相抵，导致本周价格波动不甚明显，六个月左右银行承兑汇票成交价格在年息4.3%左右。

对于下周转贴价格走向，“只要资金不是特别的紧，应该还有下行的空间。”该交易员称。

银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自上周一起从低位反弹，本周更是突破波动区间主轴快速攀升。至目前上述两个品种加权利率均创下年内新高。不过自今日早盘起，机构借钱难度较此前已明显减弱。

华北一银行交易员并指出，3月是第一季度最后一个月，季末信贷规模压力不可不虑。另外，若央行继续进行正回购，资金价格高企亦将抑制转贴利率下行，因此也不排除下周盘整的可能性。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.4350/4.2741 4.5125/4.3446 4.9529/4.7250

上周五 4.5803/4.3968 4.7209/4.5009 5.1400/4.9073

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变动 -14.53bp/-12.27bp 20.84bp/-15.63bp -18.71bp/-18.23bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2433%，较上周五下跌。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)