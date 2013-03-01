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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:55 BJT

日本债市：公债价格小幅走升，长期券种表现更佳

当日涨跌      上日
                                            最新报价     (基点)      收市价
                                                                        
 两年期公债                                    0.050%        +0.5      0.045%
 五年期公债                                    0.000%        +0.0      0.115%
 10年期公债                                    0.645%        -1.5      0.660%
 20年期公债                                    1.570%        -3.5      1.605%
 30年期公债                                    1.765%        -4.5      1.810%
 10年期公债期货    <0#JGB:>                    145.09       +0.07      145.02
                                                                             
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                          
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                          
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (翻译 张荻 审校 程琳)
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