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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 11:03 BJT

《全球市场》亚洲股市受经济忧虑拖累小跌，市场消化中国数据

美国原油 跌0.4%至每桶91.69美元，此前曾触及今年低位91.43美元。

布兰特原油 跌0.2%至每桶111.13美元，此前曾低见六周低位110.86美元，油价因市场忧虑全球经济及需求强度而承压。

现货金 升0.1%至每盎司1,581.71美元，周四曾跌逾1%，2月录得连续第五个月跌势，为1996年以来最长连跌走势。

欧元兑美元 升0.1%至1.3070，但仍接近本周稍早所及的七周低位1.3018。(完) (编译 丁琦//王翔琼/张明均/白云/石冠兰; 审校 杜明霞/张若琪/张涛)
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