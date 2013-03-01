背景资料：台湾2012－2013年度公债标售结果一览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(此背景资料可搭配阅读"新债招标：台湾10年期公债102/6得标利率1.215%，符合预期"，可点选 )
路透台北3月1日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的10年期公债102/6 得标利率为1.215%，符合预期。
一. 2012-2013年度公债发行状况(R为增额发行公债)：
期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间%
(年) (亿台币) 102/6 10 400 1.1250 1.2150 1.1500-1.2150 102/5 30 350 1.7500 1.7950 1.6500-1.7950 102/4 2 400 0.6250 0.7350 0.5880-0.7350 102/3 20 400 1.5000 1.6050 1.5000-1.6050 102/2 5 400 0.8750 0.9110 0.7000-0.9110 102/1 15 400 1.3750 1.4880 1.1700-1.4880 101/9R 10 400 1.1250 1.1470 0.9500-1.1470 101/8R 30 300 1.6250 1.7050 1.6000-1.7050 101/7R 20 300 1.5000 1.5800 1.5000-1.5800 101/6R 5 300 2.0000 0.9080 0.8000-0.9080 101/9 10 350 1.1250 1.1870 1.1200-1.1870 101/8 30 300 1.6250 1.7380 1.4000-1.7380 101/7 20 300 1.5000 1.5970 1.4900-1.5970 101/6 5 300 2.0000 0.8770 0.6000-0.8770 101/5R 10 400 1.2500 1.2100 1.0000-1.2100 101/乙二 10 300 1.2500 1.2710 1.1000-1.2710 101/4R 30 350 1.7500 1.8350 1.6000-1.8350 101/2R 20 400 1.6250 1.7250 1.1680-1.7250 101/1R 5 400 1.0000 1.0290 0.9000-1.0290 101/乙一 20 400 1.6250 1.7080 1.6000-1.7080 101/5 10 400 1.2500 1.2650 1.0000-1.2650 101/4 30 350 1.7500 1.8230 1.7360-1.8230 101/3 2 300 0.7500 0.7800 0.6000-0.7800 101/2 20 400 1.6250 1.7330 1.5000-1.7330 101/1 5 400 1.0000 1.0000 0.9000-1.0000
二. 各行业得标比重(%)如下:
证券业 银行业 票券业 保险业 102/6 40.00 48.00 12.00 0.00 102/5 34.29 30.85 0.57 34.29 102/4 9.38 81.87 8.75 0.00 102/3 21.00 44.75 0.50 33.75 102/2 28.50 53.87 16.00 1.63 102/1 13.25 54.12 1.38 31.25 101/9R 28.00 49.75 8.50 13.75 101/8R 41.50 31.83 1.00 25.67 101/7R 26.33 40.50 1.00 32.17 101/6R 27.67 45.33 23.67 3.33 101/9 33.86 61.00 1.71 3.43 101/8 18.00 36.67 0.33 45.00 101/7 19.66 47.34 0.67 32.33 101/6 45.83 40.01 14.16 0.00 101/5R 40.13 46.12 6.00 7.75 101/乙二31.33 55.01 3.66 10.00 101/4R 29.71 38.72 0.00 31.57 101/2R 24.12 37.00 0.50 38.38 101/1R 28.50 61.75 4.75 5.00 101/乙一20.37 46.88 0.00 32.75 101/5 24.98 65.52 4.50 5.00 101/4 18.71 31.29 1.43 48.57 101/3 30.17 63.68 6.15 0.00 101/2 20.88 36.37 1.50 41.25 101/1 31.00 56.87 7.13 5.00(完)
台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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