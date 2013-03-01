中国个股：超日太阳重组遇阻，青海国投称不支持子公司木里煤业入股

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业－上海超日太阳能科技股份有限公司 ，为度过流动性危机的自救行动遭遇阻力。青海省国有资产投资管理公司公告称，不支持其子公司青海木里煤业开发集团入股超日太阳；而随着3月7日公司债首次付息日的临近，超日能否避免违约再度蒙上阴影。
青海国投刊登在中国货币网的公告表示，已函告木里煤业开发集团，根据对超日太阳的初步调研，基于风险控制的原因，木里煤业关于受让超日太阳大股东股份意向，青海国投不予支持，并请木里煤业做好后续相关工作。
超日太阳今日的公告指出，公司董事会特别提醒投资者关注11超日债存在的风险：目前公司流动性困难并未得到缓解，资金仍然较为紧张，11超日债是否能按时首次付息存在不确定性。
11超日债 于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。
而根据深圳证交所相关规定，债券付息两个交易日前，发行人应发布是否能够按时支付利息的公告，公司须于3月5日前发布是否能够按时支付债券首次利息的公告。
超日太阳称，如果公司于3月5日前发布无法按时支付首次利息的公告，那么11超日债将自3月5日起被实施停牌，并可能被停牌至债券暂停上市；如果债券暂停上市，发行人在暂停上市公告披露次一交易日起30个交易日内仍不能支付利息，则不再进行交易。
超日太阳此前公布业绩快报显示，2012年公司实现营业总收入20.54亿元，同比减少12.79亿。同时公司经营管理费用和财务费用高居不下，欧洲光伏政策的影响和光伏行业整体的不景气，公司对存货、机器设备和电站投资、应收帐款计提减值准备增加，致使去年公司亏损13.69亿元。
超日太阳1月曾公告称，公司控股股东倪开禄及其女已与青海省木里煤业开发集团有限公司，签署了不低于35%比例的股权转让意向书。 不过超日太阳提示，此次转让协议仅为股份转让意向书，属于股份转让双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，不具有法律效力，能否获得最终实施仍具有重大不确定性。(完)
参看相关细节，请点选中国货币网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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