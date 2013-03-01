离岸人民币：中银台北开办参加行定存业务，同天期利率较香港高

路透台北3月1日 - 台湾人民币清算行─中国银行 台北分行周五表示，已自今日(3月1日)起开办参加行的定期存款服务，共有七种天期，较香港三种天期为多，且同天期利率较香港略高。其中一个月期报2.86%，高于香港报2.2%。

人民币参加行资金调度人士指出，已于上日收到中银台北的通知，将于今日开办相关业务，但还不了解相关细节。

中银台北一位人士称，台北开办的定存服务仍有内部控管的限制，不会全部都收，且不能解约。

〞我们要看资金的多寡来决定...总是有先来后到。〞该人士说。

香港人民币清算行－中银香港 周五表示，提高参加行人民币隔夜存款利率至0.648%，原为0.629%,调幅为1.9个基点；并新增一至三个月定期存款。

以下为今日中银台北及中银香港的各种天期存款利率报价：

天期 中银台北 中银香港

隔夜 0.648% 0.648%

7天 2.545% ─

14天 3.085% ─

1个月 2.86% 2.2%

2个月 ─ 2.3%

3个月 2.59% 2.4%

6个月 2.815% ─

9个月 2.95% ─