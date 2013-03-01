中国期货：全国期货市场今年首两月成交量同比大增

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京3月1日 - 中国期货业协会周五公布数据称，1-2月全国期货市场累计成交量和成交额同比分别大幅增长128.62%和78.25%。
数据同时显示，2月全国期货市场的交易量和成交额同比分别增长58.47%和25.67%，环比分别下降27.90%和26.74%。
其中，2月成交量环比降幅最大的是郑州商品交易所，当月成交量为36,585,043手，占全国市场的32.37%，环比下降36.64%。郑商所今年1-2月累计成交量为94,328,875手，同比大幅增长233.73%。
而当月成交额环比降幅最大的是大连商品交易所，当月成交额为25,282.33亿元，占全国市场16.68%，环比下降达35.52%。1-2月，大商所成交额达64,489.50亿元，同比增长299.42%。(完)
参看详情请点选(here) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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