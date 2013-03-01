版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 11:20 BJT

台湾债市：公债RP利率持稳，月初到期续做为主

路透台北3月1日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周五持稳。资金调度人士表示，进入新月份，资金状况平稳，主要以续做为主。

一票券商指出，前半周因有寿险调整部位，部分业者面临较明显赎回，今天是3月的第一个交易日，资金回流的速度没那么快，因此市场资金并没有太过宽裕。

另一证券商交易员则指出，投信业者找券需求仍强，但没有新券可做，因此以到期续做为主。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。

票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。

展望下周，交易商表示，除周三有400亿台币的10年期公债交割外，并无特别的紧缩因素。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐