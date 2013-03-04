《中国债券市场每日交易备忘》－3月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国赣粤高速 15亿元人民币10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 华侨城集团24亿元三个月期超短期融资券011332001，票面利率3.80% 农业发展银行200亿元七年期固息金融债130402，票面利率4.10% 常德城投15亿元七年期城投债1380066，票面利率6.50% ============================================================================ 三、缴款: 财政部220亿元七年期固息续发国债130003，发行价100.32元 国开行60亿元一年期固息续发金融债130201，发行价100.53元 国开行60亿元三年期固息续发金融债130202，发行价100.8589元 国开行60亿元五年期固息续发金融债130203，发行价101.2531元 国开行60亿元七年期固息续发金融债130204，发行价101.2780元 国开行60亿元10年期固息续发金融债130205，发行价101.47元 陕西有色金属控股集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380067，票面利率4.88% 祥源控股集团6亿元七年期附投资人选择权(4+3)1380072，票面利率6.85% 北京银行 200亿元五年期金融债1320006，票面利率4.30% 北京银行100亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)1320007，基本利差1.30% 中国铁物25亿元九个月期超短融 江苏沙钢集团30亿元一年期短期融资券 广东温氏食品集团5亿元三年期中期票据 江苏新时代造船公司10亿元三年期中票 ============================================================ ================ 四、还本付息: 亿利能源 10亿元一年期短融041254008到期兑付，票面利率7.10% 杭州中法实业0.32亿元一年期短融041255006到期兑付，票面利率6.99% 东方集团 5亿元一年期短融041262009到期兑付，票面利率7.30% 华能国际 50亿元九个月期超短融011212001到期兑付，票面利率3.35% 成都兴蓉集团10亿元三年期中票1082027到期兑付，票面利率4.45% 财政部280亿元20年期固息国债100029付息，票面利率3.82% 财政部300亿元七年期固息国债110006付息，票面利率3.75% 国开行100亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110212付息，基本利差-0.15% 国开行160亿元七年期固息金融债110211付息，票面利率4.33% 国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息金融债0302160付息，票面利率3.14% 国开行300亿元七年期固息金融债080204付息，票面利率4.83% 六安城建15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098018付息，票面利率7.10% 华夏银行 44亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1013001付息，票面利率4.55% 华泰集团8.8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180047付息，票面利率6.38% 泰安市泰山投资10亿元七年期浮息债(一年SHIBOR基准)1180048付息，基本利差2.6% 镇江城投集团10亿元五年期中票1282045付息，票面利率6.9% 厦门路桥建设集团5亿元五年期中票1282046付息，票面利率6.31% 重庆地产集团23亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098019付息，票面利率5.46% 大唐发电 30亿元五年期中票0982016付息，票面利率4.10% 湘电集团5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180039付息，票面利率6.38% 富阳市城投集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180049付息，票面利率7.33% 吉林市城投集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180050付息，票面利率7.10% 中国银行 159.3亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债050601付息，票面利率4.83% 中行 90亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债050602付息，票面利率5.18% 中行90亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(七天回购利率基准)次级债050603付息，基本利差1.49% 武汉城投开发公司10亿元五年期中票1082026付息，票面利率5.15% 烟台牟平区国资公司6亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180051付息，票面利率8.05% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国考虑以海外人民币市场的扩大为契机，推动汇率机制改革；知悉中国央行最新想法的消息人士称，央 行认为这种策略能够保护经济，避免在取消管控之后引发一场类似于1997/98年亚洲货币危机那样的风险。这 种转变意味着中国央行将放弃之前采取的按部就班逐渐取消资本管控的做法，转而实施与海外旺盛需求相适应 的一系列改革，为海外人民币存款投资内地提供更大的自由度。 --中国人民银行行长周小川表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些 流动性，春节后要收回一些。 --中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲周日表示，今年CPI同比涨幅或在3%左右，较去年略高， 但有信心控制通胀。 3/5公布2月汇丰服务业PMI (1月为54.0) 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%)=================== ========================================================== 注:考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩/边竞)