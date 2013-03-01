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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 12:00 BJT

路透基点：新鸿基地产50亿港元贷款案已获约20家银行参贷─RLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港新鸿基地产的50亿港元(6.45亿美元)融资案已有约20家银行加入。

消息人士说，该项贷款案规模料将“大幅”提高。

截至记者发稿时，贷款分配额度尚未定案，贷款行名单也尚未对外公布。

一如先前的报导，本案将等额分为一笔子弹式贷款和一笔信用循环贷款。

银行获邀以5亿港元和10亿港元两个档次参贷。

本贷款案综合收益为158个基点，利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点，先付费用100个基点。本案为无担保贷款，有25基点的承诺费。(完)

(编译 李婷仪; 审校 张明钧)
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