西方将向叙反对派力量提供非杀伤性援助

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马2月28日 - 西方大国周四承诺向叙利亚反对派力量提供援助，但其中不包括武器援助，这令大呼需要更多武器的反对派力量感到失望。
叙利亚冲突已持续了近两年，已造成七万余人丧生。
美国已向叙利亚提供了3.85亿美元的人道主义援助，但美国总统奥巴马迄今一直拒绝提供武器，理由是很难防止武器落入可能对准西方目标的武装分子之手。
美国表示，将首次向叙利亚反对派力量提供非杀伤性援助，同时会将对叙利亚平民反对派的支持增加一倍以上，以借此方式加强民众对反对派力量的支持。
美国的援助将包括医疗用品、向反对派战士提供的食品，同时还将向叙利亚反对派非军事机构提供6,000万美元，以协助他们提供安全、教育和卫生等基础服务。
在与“叙利亚之友”成员国召开会议后，美国国务卿克里（John Kerry）宣布了上述新措施。
叙利亚反对派全国联盟（SNC）对上述援助措施似乎并不是十分满意。
“多方……（更）关注的是反叛力量士兵的胡子有多长，而不是他们在被杀儿童的血迹上奋战的情况，”SNC主席Moaz Alkhatib与克里及意大利外长Giulio Terzi一同亮相时说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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