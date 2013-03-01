东京汇市：欧元兑美元和日圆持坚，但预计涨幅有限

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3075 1.3056 +0.15 -0.90 1.3194 美元/日圆 92.67 92.53 +0.15 +6.84 86.74 欧元/日圆 121.17 120.97 +0.17 +5.86 114.46 美元/瑞郎 0.9359 0.9361 -0.02 +2.23 0.9155 英镑/美元 1.5172 1.5160 +0.08 -6.64 1.6251 美元/加元 1.0296 1.0303 -0.07 +3.78 0.9921 澳元/美元 1.0228 1.0212 +0.16 -1.59 1.0393 新西兰元/美元 0.8268 0.8244 +0.29 -0.18 0.8283 澳元/日圆 94.790 94.570 +0.23 +5.17 90.130 新西兰元/日圆 76.640 76.560 +0.10 -45.58 140.820 英镑/日圆 140.60 140.41 +0.14 -0.16 140.82 澳元/新西兰元 1.2366 1.2341 +0.20 -1.39 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/兰秀娟/王兴亚/郑茵/侯向明; 审校 白云/石冠兰/高琦/蔡美珍)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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