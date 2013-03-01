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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 12:26 BJT

东京汇市：欧元兑美元和日圆持坚，但预计涨幅有限

纽约      当日     今年来    2012年
                              最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                          
 欧元/美元                      1.3075    1.3056     +0.15     -0.90    1.3194
 美元/日圆                       92.67     92.53     +0.15     +6.84     86.74
 欧元/日圆                      121.17    120.97     +0.17     +5.86    114.46
 美元/瑞郎                      0.9359    0.9361     -0.02     +2.23    0.9155
 英镑/美元                      1.5172    1.5160     +0.08     -6.64    1.6251
 美元/加元                      1.0296    1.0303     -0.07     +3.78    0.9921
 澳元/美元                      1.0228    1.0212     +0.16     -1.59    1.0393
 新西兰元/美元                  0.8268    0.8244     +0.29     -0.18    0.8283
 澳元/日圆                      94.790    94.570     +0.23     +5.17    90.130
 新西兰元/日圆                  76.640    76.560     +0.10    -45.58   140.820
 英镑/日圆                      140.60    140.41     +0.14     -0.16    140.82
 澳元/新西兰元                  1.2366    1.2341     +0.20     -1.39    1.2540
                                                                              
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 田建华/兰秀娟/王兴亚/郑茵/侯向明; 审校 白云/石冠兰/高琦/蔡美珍)
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