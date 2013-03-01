更新版 1-离岸人民币：香港台北清算行同步开办定存业务，各离岸中心竞争加温

* 香港清算行调高活存利率对市场影响不大

* 台北定存利率高、天期多，或吸引资金从香港回流

* 各离岸中心竞争态势愈发明显 (新增细节及评论)

路透台北3月1日 - 中国银行 周五对香港及台北两地的人民币清算服务作出调整，同时开办定存业务。市场人士指出，面对工商银行 加入海外人民币清算行列，中银作为单一清算行的地位受到挑战，预料对于市场需求更加积极回应，长远有助于离岸市场进一步发展。

此外，业内人士也解读，台湾离岸中心初起炉灶，中银台北同天期定存利率较中银香港 为高，将有助台湾累积人民币资金池，以更快跟上香港脚步。

中银香港发言人称，“此举是为了提升清算行服务质素，丰富参加行人民币配置渠道，促进离岸人民币市场发展。”

中银台北分行表示，已自今日(3月1日)起开办参加行的定期存款服务，共有七种天期，由七天至一年期，较香港三种天期为多，且同天期利率较香港略高。其中一个月期报2.86%，高于香港的2.2%。

中银香港则表示，提高参加行人民币隔夜存款利率 至0.648%，原为0.629%,调幅为1.9个基点；并新增一、二及三个月定期存款，目前利率为2.2%、2.3%、2.4%。调整后，香港的隔夜存款利率将与中银香港台北分行给予当地参加行的利率一致。

**离岸中心竞争愈发激烈**

香港一中资银行人士指出，此次调整幅度较小，预料对于市场利率水平影响有限。不过，目前离岸市场参加行愈来愈多，中银香港有需要提供更多样化的安排。

“工行也成为清算行，中银可能有些危机感吧。”他说。

另一台资大型银行资金调人士则指出，尽管近期离岸市场资金池持续增加，资金来源充沛，但随着境内央行并不倾向放松流动性，离岸人民币利率再往下的空间较有限。

台湾银行业对此举则表示欢迎，称今天中银台北报出的利率高于业界预期，将有助台湾闲置人民币的去化。此外，银行业也表示，目前暂不考虑调高给客户的存款利率，因而也有助台湾银行业扩大人民币业务利差。

而此举也预计将造成部分台港间人民币资金的移动。

台湾华南金控 华南银行国际金融部经理刘聪隆表示，中银台北开出较高利率，初期应是想把台湾的人民币留在当地，以扩大台湾资金池的规模。

他并指出，中银台北开出的人民币定存利率部分高于香港，将转存部分人民币到中银台北，至于华银人民币牌告利率则暂时不会调高。

中信金控 旗下中国信托银行不愿具名高层同样表示，此举令台湾银行业不必烦恼人民币去处，也会提供吸收人民币存款转存中银台北的意愿，但考虑存放利差因此不会就此调高人民币定存牌告利率。

星展银行此前发布的报告指出，预估至2014年初台湾的人民币资金池预计将达到1,400亿元人民币，相当于当地存款的2%；而其中将包括在港台湾企业及个人约合500亿元人民币存款转入。

中银台北一位人士称，台北开办的定存服务仍有内部控管的限制，不会全部都收，且不能解约。“我们要看资金的多寡来决定...总是有先来后到。”

以下为今日中银台北及中银香港的各种天期存款利率报价：

天期 中银台北 中银香港

隔夜 0.648% 0.648%

7天 2.545% ─

14天 3.085% ─

1个月 2.86% 2.2%

2个月 ─ 2.3%

3个月 2.59% 2.4%

6个月 2.815% ─

9个月 2.95% ─