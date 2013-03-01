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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 12:31 BJT

中国债市动态：流动性稍缓现券收益率止涨企稳，市场盼公开市场指方向

路透上海3月1日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率止涨企稳，虽然今日资金利率仍维持高位，但整体流动性有所缓解，买盘较前增多，市场得以缓一口气。但央行态度及资金面走势仍未明朗，市场目光都集中在下周的公开市场操作上。

交易员指出，虽然资金利率仍偏高，但正值年初配置旺季，因此在流动性允许且债券收益率能够覆盖成本的情况下,买方仍然会进场。但对于收紧的资金面是长期情况还是短期乍现，市场并无明确判断，即使买方要求高，卖方亦选择抛部分债券换取流动性。

“要判断流动性紧张是长期还是短期，下周还是得看公开市场操作的情况，量和利率。现在大家都看不清楚。”上海一银行交易员称.

对于今日公布的2月官方制造业采购经理人指数(PMI)，上述交易员认为2月份开工时间短，季节性因素影响大，可参考性有限，因此未对今日市况产生影响。

交易员们并指出，虽然得益于今日流动性缓解，信用债交易活跃度有所改善，但从央行近期收紧资金的操作来看，或正是希望控制市场杠杆操作的规模，去杠杆或将成为近期信用债市场的趋势。

截止北京时间12：09，质押式回购加权平均利率主要品种中，七天品种上涨约13个基点(bp)，报在4.4305%。

虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善,但中国央行周四意外变阵,致市场此前热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元人民币.

剩余期限约为0.88年的国债130002券最新双边报价 报在2.7575%/2.7400%,而上日末笔报价为2.7588%/2.7350%.(完) (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)
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