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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 12:36 BJT

中国汇市：人民币即期早盘稍走低，两会前夕交投意愿进一步降温

* 人民币即期随中间价稍走低

* 两会前交投意愿进一步降温

* 下周两会间清淡市况料持续

路透北京3月1日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微走低。隔夜美元反弹，人民币中间价也在三天连涨后稍做回调，市场结购汇虽仍然稍偏向净结汇，但全国两会(人大和政协会议)前夕交投意愿进一步降温，早盘波动幅度继续收窄。

交易员预计，下周两会期间，在监管层维稳的政策思路下，市场可能会继续维持当前的清淡行情，往上往下空间可能都不大。

“感觉近期监管还是在少数干预，市场往下的时候就会进来买一些。今天中间价稍微回调，大家也很默契，价格跟着动一点点。”上海一股份行交易员表示。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.2228元，上日收报6.2213元。今日人民币兑美元中间价 为6.2798元，上日中间价为6.2779元。

欧元周五在亚洲交易时段持稳，投资者对于略微令人失望的中国经济数据反应不大。2月欧元兑美元录得九个月来最大单月跌幅。欧元的上涨空间仍受限，因意大利政局的不确定性，以及美国即将启动的政府减支措施，降低了一些投资者的冒险意愿。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3150/80，上日尾盘为6.3190。

北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2148/62元，上一交易日尾盘报6.2188元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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