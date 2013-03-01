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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 12:40 BJT

全球贵金属：2月28日SPDR黄金持仓量降0.31%,iShares白银持仓量升0.20%

路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周二下降0.31%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.20%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,333,003.8 2月28日 40,458,809.1 2月27日 -125,805.3 -0.31%

iShares 342,046,537.8 2月28日 341,369,860.4 2月27日 676,677.4 0.20%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 石冠兰)
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