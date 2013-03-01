全球贵金属：2月28日SPDR黄金持仓量降0.31%,iShares白银持仓量升0.20%

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周二下降0.31%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.20%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,333,003.8 2月28日 40,458,809.1 2月27日 -125,805.3 -0.31%
iShares 342,046,537.8 2月28日 341,369,860.4 2月27日 676,677.4 0.20%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 石冠兰)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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