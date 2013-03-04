《中国金融市场本周资金面影响因素一览》－3月4日

路透上海3月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(3月4日-3月8日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 国泰上证五年期 国泰基金 建设银行 农业银行、国泰君安等 2/18-3/5 国债联接基金A/C 鹏华国企债 鹏华基金 工商银行 建设银行、银河证券等 2/4-3/6 嘉实增强信用 嘉实基金 工商银行 中国银行、海通证券等 2/18-3/6 定期 华夏纯债A/C 华夏基金 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/21-3/6 海富通现金管理 海富通基金 工商银行 中国银行、海通证券等 2/25-3/8 货币基金A/B 长盛纯债A/C 长盛基金 中国银行 农业银行、国元证券等 2/25-3/8 南方开元 南方基金 工商银行 2/25-3/11 沪深300 招商双债增强 招商基金 农业银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/13 A/B/分级 华商价值共享 华商基金 建设银行 农业银行、国泰君安等 3/8-3/14 中海可转债A/C 中海基金 农业银行 招商银行、国联证券等 2/25-3/15 泰达信用合利 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券 2/25-3/15 A/B 景顺长城品质 景顺长城 农业银行 中国银行、长城证券等 2/25-3/15 投资 华夏一年定期 华夏基金 工商银行 农业银行、中信建投等 2/25-3/15 债券基金 中银标普全球 中银基金 招商银行 中国银行 2/25-3/15 资源 中证财通 财通基金 上海银行 交通银行、财通证券等 2/19-3/19 中国100 嘉实中证500 嘉实基金 建设银行 工商银行、东海证券等 2/21-3/20 联接 诺安纯债定期 诺安基金 工商银行 中国银行、长城证券等 2/28-3/20 A/C 浦银新兴产业 浦银安盛 交通银行 浦发银行、申银万国等 2/20-3/21 华夏上证医药 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 卫生ETF 华夏上证金融 华夏基金 建设银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 地产ETF 华夏上证主要 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 消费ETF 华夏上证原材 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 料ETF 华夏上证能源 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 ETF 建信央视财经 建信基金 交通银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 50分级 银河沪深300 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 进取/优先/分级 银河进取/优先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 大摩双利增强债 摩根士丹利 建设银行 农业银行、华鑫证券等 2/27-3/22 A/C 华鑫 财通可持续发展 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投等 2/25-3/22 主题 工银瑞信产业债 工银瑞信 中信银行 浦发银行、中信证券等 2/25-3/22 A/B 华商大盘量化 华商基金 华夏银行 建设银行、华龙证券等 2/28-3/29 精选 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 220 七年 固息记账式国债 2/28-3/4 今年第三期国债二次续发 财政部 220 五年 固息记账式国债 3/7-3/11 今年第一期国债续发 国家开发银行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 今年1-5期债第三次增发 北京银行 300 五年 固/浮金融债 周一 浮息债基准为一年定存 青岛银行 50 3/5年 固息金融债 周二 小微企业贷款专项债 招商证券 100 5/10年 固息公司债 周四(网下) 国开行 至多210 1/3/5/7年 浮息金融债 周四 三个月shibor基准 进出口银行 200 三年 固息金融债 周五 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -- -- 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 华能国际 超短期融资券 50 周日(3/3) 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞)