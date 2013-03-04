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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 16:31 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》－3月4日

路透上海3月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(3月4日-3月8日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
      名称         基金公司      托管行            分销机构             发行时间    备注  
    
    国泰上证五年期 国泰基金      建设银行       农业银行、国泰君安等    2/18-3/5 
    国债联接基金A/C 
        
    鹏华国企债      鹏华基金     工商银行     建设银行、银河证券等      2/4-3/6 
        
    嘉实增强信用   嘉实基金      工商银行       中国银行、海通证券等    2/18-3/6
    定期
        
    华夏纯债A/C    华夏基金      建设银行       中国银行、国泰君安等    2/21-3/6
 
    海富通现金管理 海富通基金    工商银行       中国银行、海通证券等     2/25-3/8 
    货币基金A/B  
    
    长盛纯债A/C    长盛基金      中国银行       农业银行、国元证券等   2/25-3/8
      
    南方开元       南方基金      工商银行                           2/25-3/11
    沪深300 
    
    招商双债增强   招商基金      农业银行       招商银行、招商证券等    2/20-3/13 
    A/B/分级     
                
    华商价值共享   华商基金      建设银行       农业银行、国泰君安等    3/8-3/14  
    
    中海可转债A/C  中海基金      农业银行       招商银行、国联证券等    2/25-3/15
    
    泰达信用合利   泰达宏利      中国银行       建设银行、湘财证券      2/25-3/15
    A/B 
    
    景顺长城品质   景顺长城      农业银行       中国银行、长城证券等    2/25-3/15
    投资   
        
    华夏一年定期   华夏基金      工商银行       农业银行、中信建投等    2/25-3/15
    债券基金   
        
    中银标普全球   中银基金      招商银行          中国银行           2/25-3/15
    资源            
    
    中证财通       财通基金      上海银行       交通银行、财通证券等    2/19-3/19
    中国100 
    
    嘉实中证500    嘉实基金      建设银行       工商银行、东海证券等    2/21-3/20
    联接
            
    诺安纯债定期   诺安基金      工商银行       中国银行、长城证券等    2/28-3/20 
    A/C  
        
    浦银新兴产业   浦银安盛      交通银行       浦发银行、申银万国等    2/20-3/21 
    
        
    华夏上证医药   华夏基金      建设银行       国泰君安、中信建投等    2/25-3/22
    卫生ETF 
    
    华夏上证金融   华夏基金      建设银行       爱建证券、安信证券等    2/25-3/22               
   
    地产ETF 
    
    华夏上证主要   华夏基金      建设银行       国泰君安、中信建投等    2/25-3/22
    消费ETF  
    
    华夏上证原材   华夏基金      建设银行       国泰君安、中信建投等    2/25-3/22
    料ETF  
    
    华夏上证能源   华夏基金      建设银行       国泰君安、中信建投等    2/25-3/22
    ETF 
    
    建信央视财经   建信基金      交通银行       爱建证券、安信证券等    2/25-3/22  
    50分级
   
    银河沪深300    银河基金      兴业银行       农业银行、银河证券等    2/25-3/22
    进取/优先/分级

    银河进取/优先  银河基金      兴业银行       农业银行、银河证券等    2/25-3/22
    
    大摩双利增强债 摩根士丹利    建设银行       农业银行、华鑫证券等    2/27-3/22
    A/C            华鑫 

    财通可持续发展 财通基金      工商银行       申银万国、中信建投等    2/25-3/22
    主题 
    
    工银瑞信产业债 工银瑞信      中信银行       浦发银行、中信证券等    2/25-3/22
    A/B
       
    华商大盘量化   华商基金      华夏银行       建设银行、华龙证券等    2/28-3/29 
    精选 
    =====================================================================================
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)      
      
    财政部          220       七年    固息记账式国债     2/28-3/4  今年第三期国债二次续发
    财政部          220       五年    固息记账式国债     3/7-3/11  今年第一期国债续发
    国家开发银行    300  1/3/5/7/10年 固息金融债          周一     今年1-5期债第三次增发
    北京银行        300       五年    固/浮金融债         周一      浮息债基准为一年定存
    
    青岛银行         50      3/5年    固息金融债          周二        小微企业贷款专项债
    招商证券        100     5/10年    固息公司债          周四(网下)    
    
    国开行      至多210  1/3/5/7年    浮息金融债          周四          三个月shibor基准
    进出口银行      200       三年    固息金融债          周五
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    

       --        --          --
      二.资金投放因素
  
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体          债券类型      到期本金规模     到期时间
                                     (亿元) 
    
     华能国际         超短期融资券        50          周日(3/3)
      
          
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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