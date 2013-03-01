《中国大宗商品综述》节后期市未现“开门红”，然“两会”亦难有期待

路透北京3月1日 - 中国大宗商品走势在春节后意外没有出现“开门红”反而掉头下行，尤其是基建类如钢材和焦炭等周期性较强的商品跌幅尤甚，令众多投资者很受伤。而这些本应开启一轮需求旺季的大宗商品的短期走势仍不容乐观。

按照惯例，春节之后天气转暖，中国很多地区的工程项目建设逐渐开工，从而带动以基建类商品为首的大宗商品季节性需求。此前数年，众多投资者正是根据该惯例在春节之后入场都能有所斩获，但今年却迥然不同，究其原因，“新国五条”的出台点燃了此次大宗商品全线调整的导火索。

以螺纹钢期货为例，春节后第一周上期所螺纹钢期货持仓量较前一周大幅上升43.33%，但以收盘价看，该品种主力合约较前周每吨下跌239元，跌幅达5.59%。当周成交量更是暴增逾136%。虽然节后第二周部分产品出现企稳或有所反弹，但幅度亦有限，国内大宗商品整体表现远远低于预期。

“春节后国内期市主要下跌为主，主要是受‘国五条’的影响，还有国际因素以及技术回调的影响，...不过，从中长期看国内期价仍将维持震荡走高行情。”格林期货高级研究总监李永民称。

中国国务院上月召开常务会议提出，坚决抑制投机投资性购房，扩大个人住房房产税改革试点范围，并严格执行商品住房限购措施。 另据媒体周五报导,有关楼市调控的细化政策可能近期出台,维持调控的连续性和稳定性是此轮政策的重要思路.

在李永民看来，“国五条”的颁布只能在短期内对国内期价产生利空影响，但不改变中长期震荡走高趋势，国际宽松货币下的输入性通胀和国内流动性过剩的双重因素将支撑国内期价。他建议，场外资金应首选受经济周期影响较小的农产品。

但很多专家并不乐观。他们认为，在真实需求驱动尚未明显形成、流动性没有明显增加的前提下，国内大宗商品价格的前景并不乐观，且房地产调控加码令国内消费需求回升的期望落空，推动工业品跌势延续，而依靠天气炒作的农产品可能独木难支。

值得强调的是，房地产超长产业链对于大宗商品的需求可谓牵一发而动全身，而当前进一步收紧的“国五条”细则可能随后陆续出台，必然对大宗商品长期价格形成打压，而热议中的城镇化尚未明确，对大宗商品的推动作用亦不明朗。

实际上，中国自2010年开始的房地产调控令中国对钢材、水泥、有色金属、玻璃等建材的需求明显放缓。而从“国五条”直接引发中国期市重挫即可见一斑。

鉴于此，周期性较强的工业品期货走势不容客观。中国联合钢铁网资深分析师胡艳平亦指出，节后钢材价格惯性拉涨的状况并没有出现，而后市季节性需求温和增加的概率较大，再加上房地产调整的压力很大，宏观经济亦面临众多不确定性，最近可操作的空间不大。

“现在来看，偏空的力量大一些，钢铁产能那么大，中国应该达不到这么大需求，虽然中国今年的需求比去年可能好一些。”骏时钢铁涂镀事业部负责人陈亚亮坦言。

**“两会”可能的政策刺激料保守**

一般而言，推动大宗商品价格的力量不外乎流动性、经济增长以及成本驱动。在在两会召开前夕，上述三股力量尚无法给中国大宗商品提供足够动能，市场期待两会（全国人大和政协会议）可能的“政策刺激”，但整体情绪偏向保守。

“现在就是等消息，看两会到底有没有政策，政策往哪个方向走，...现在整个经济还是没有新的增长点，这也是期市低迷的很大原因。”李永民强调。

实际上，受“两会”可能的政策提振，期市股市均在本周开始作出提前反应，政策面的不确定性令市场做空动力削弱，但市场人士对“两会”究竟能给期市带来多大的动能持相对保守的态度。

尽管自去年底以来中国宏观经济数据表现相对靓丽，但无论是转变经济增长方式，还是新型城镇化的构想，中国未来的经济增长点都不太可能和以前一样落脚偏重于基建投资和房地产领域，从这个角度而言，2013年“两会”可能的政策刺激对于大宗商品需求的拉动将大为减轻。

而实际上，从2003年至2008年，一直扮演全球商品最重要角色的“中国需求”逐渐褪色，其中铜需求从10%以上增幅降至2012年的4%左右。

“每年开两会市场都不会很好，可能今年也没有例外吧。”陈亚亮表示。

××本周大宗商品其他新闻一览××

-中国期货业协会周五公布数据称，1-2月全国期货市场累计成交量和成交额同比分别大幅增长128.62%和78.25%。

-中国电力企业联合会最新发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。

-炼厂主管及交易商表示，因受铝库存处于纪录高位且当前现货铝价位于两年半低点，中国的铝产品出口料在今年上半年出现增长。

-中国钢铁工业最新数据显示，中国2月中旬粗钢日均产量估算值为200.6万吨,旬环比增长0.9%，为去年5月以来最高。

-中国证券报周三报导称，随着2012/13年度棉花收储工作接近尾声，2013/14年收储料将于今年9月1日启动，并到2014年3月31日截止。业内人士预计，本次收储价格或将维持2012年的20,400元/吨水平。

-上海黄金交易所周二在网站公告中称，将提高黄金延期交收合约保证金 比例，从10%提高到11%。 （完）