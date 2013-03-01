《热点透视》欧盟奖金限制的教训：乖乖自我规范，否则后果更惨

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes

路透伦敦2月28日 - 欧洲的薪酬限制规定，对金融危机之后的金融改革而言，是一个不受欢迎的分水岭。欧盟议员周四终于同意限制银行红利相对底薪比例的规定。为了竞争或金融稳定而实施规范是一回事。干涉薪酬高低又是另一回事。

相关提案的全部细节内容尚未出炉。大体而言，所有欧盟地区银行以及在欧盟成员国营运的外国银行，只有在获得66%股东支持的情况下，才能给予员工超过底薪100%的红利。即使有股东支持，红利最高不能超过底薪的2.5倍，而且红利的一部份必须采取延期股票或是或有资本形式发放。

这些规定有许多缺点,其中之一就是银行业无法与其他行业竞争。以矿业巨擘力拓 为例。就在欧盟奖金限制规定公布之际，力拓宣布任命新的财务长。这是一份底薪高达80万英镑的重要职位。但是年度红利及延期红利的总价值是底薪的3.3倍。

欧洲希望这样做将会拉低银行人员的薪酬。或许会。但现实情况是，人力市场对于现行红利限制的回应，就是要求提高固定薪资。竞争压力使银行业者难以抗拒这个要求。在良好表现有糖吃、不良表现没糖吃的长短期奖金结构中，提高固定薪水的相对比重，削弱了所有的正面诱因。这正是为何这项政策对股东的伤害可能远超过员工。

遗憾的是，这些看法现在大多成了学术理论。但银行高层及投资人现在应该要问，情况怎么会变这样。答案就是银行业未能积极处理。银行业确实存在薪酬过高及冒险过度的问题。但银行及银行人员承认问题及提出解决对策的脚步缓慢。诚然，德意志银行 联席董事长Anshu Jain在公司战略检讨中，将调降薪酬列为重点。但这也是拖到了去年9月才提出，而银行业目前仍然充斥着高得惊人的薪酬例子。