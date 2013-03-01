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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人     注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限     发行日    主承销商   主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*铁汉生态      5     2.5        12   3/8簿记建档   平安银行     AA-      3/11     3/12
 
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*华邦颖泰     10       4        12   3/8簿记建档   南京银行     AA-      3/11     3/12
 
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*第一创业证券 13       6         3   3/6簿记建档 一创摩根证券   AA       3/7      3/8
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成商集团       3     1.5        12   3/5簿记建档   招商银行     AA-      3/7      3/8
                     (深圳茂业商厦提供担保)
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金陵建工集团   6       3        12   3/5簿记建档   中信银行     AA-      3/7      3/8
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南玻A         11      11        12   3/5簿记建档   招商银行     AA+      3/7      3/8
                              浦发银行
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上海张江集团  40      20        12   3/5簿记建档   北京银行     AA+      3/6      3/7
                                                   华夏银行
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山东胜通       9       5        12   3/5簿记建档   中国银行     AA-      3/6      3/7
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国信证券      70      30        3    3/5簿记建档   中国银行    AAA       3/6      3/7
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中国证券      30      30        3    3/5簿记建档   国泰君安证券AAA       3/6      3/7 
 金融公司 
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上港集团      30      30        12   3/6簿记建档   中国银行     AAA      3/7      3/8
 
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温州港集团     6       3        12   3/6簿记建档   建设银行     AA-      3/7      3/8     
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宝钢集团      16       8        12   3/7簿记建档   工商银行     AA       3/8      3/11
新疆八一钢铁  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*福建三安集团  27        10      5    3/6簿记建档    国开行     AA       3/7      3/8
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*西王集团      18         8      5    3/6簿记建档    兴业银行   AA       3/7      3/8
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*上海临港      17         7      5    3/6簿记建档    建设银行   AA       3/7      3/8
发展集团
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赣粤高速       25        15     10    3/4簿记建档    农业银行   AAA      3/6      3/7
                                          招商银行   
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河南水利       10        10      5    3/5簿记建档    浦发银行   AA       3/7      3/8
建设投资 
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葛洲坝集团     10         5      5    3/5簿记建档    建设银行   AAA      3/6      3/7 
                                                     进出口银行 
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葛洲坝       11.5         6      7    3/5簿记建档    工商银行   AAA      3/6      3/7
                                          招商银行
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铁法煤业集团   20        10      5    3/5簿记建档    建设银行   AA+      3/6      3/7
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湖南富兴集团    6         6      3    3/6簿记建档    交通银行   AA-      3/7      3/8
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中国城通控股   18        18      7    3/6簿记建档    农业银行   AAA      3/8      3/11
                 （第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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河南安阳      2.55     2.55    3  3/6簿记建档  中信银行     AAA        3/8     3/11     
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)
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   注:*代表新增.(完)

 (发稿 徐永  审校 丁淑琴、边竞)
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