更新版 1-中国外汇：今年短期外债余额指标上调15%，整体影响料有限

* 本年度境内机构短期外债余额指标上调15.1%

* 外资行增幅最少，地区指标增幅较多

* 外管局称向服务于中小企业的银行倾斜

* 交易员认为对市场整体影响不大

* 相对而言或影响外资行融资能力 (新增评论和细节)

路透北京3月1日 - 为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市场影响有限。

外管局周五通知称，核定部分中资银行2013年度指标约116.2亿美元，核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行2013年度指标约153亿美元,分别较去年增加13.4%和6.5%。

核定各分局、外汇管理部用于辖区内法人制银行、外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标约103.8亿美元，较去年增加33%。

“总的增长还是在预期之内吧，随着资本项下开放，外债指标也会慢慢放开，量也会逐年增加。”上海一股份行外汇交易主管表示。

外管局称，在调增各金融机构和分局地区指标的同时，继续向中西部地区和中小银行倾斜。“2013年指标调整应重点向服务于中小企业的银行倾斜，并适当关注中资企业的对外短期融资需求。”

上述交易主管并表示，从结构上看，外资银行指标增长少、企业增长多，这与历史上各自的增长有关，过去增长多的今年就少些，结构上有所平衡，“都在慢慢增加，明年预计还会继续增加。”

上海一外资行交易员认为，由于境内资本项目没有放开，因此政策性分割了境内和境外人民币和美元市场。银行在短债额度内从境外借美元相对从境内要便宜，最直接的影响是银行境外美元的融资能力。

不过，两位交易员都认为，由于总量仅增长了50亿美元，今年的调整对于市场的影响并不大。上述外资行交易员说，短债指标影响到融资能力，只会间接影响外汇掉期市场。

“像去年3月份传闻短债额度缩减，掉期就掉的很厉害，因为预期美元融资能力降低。”他表示。

2012年外汇局核定年度短期外债指标共计324.13亿美元，与2011年持平。根据外管局规定，境内机构受指标控制的短期外债，每日末余额不得超过外汇局核定的指标。

北京一外资行交易员则称，由于今年外资行短债指标增幅不及中资行和企业，可能会对其业务发展造成一些不利影响，“我们都是从offshore借短债来换成人民币，这样成本低一些，一般都会把指标用完。”

她表示，外管局去年把境内外资行中长期外债指标上调了不少，但由于中长期外债需求不高，作用其实有限。