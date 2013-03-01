更新版 1-中国外汇：今年短期外债余额指标上调15%，整体影响料有限

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 本年度境内机构短期外债余额指标上调15.1%
* 外资行增幅最少，地区指标增幅较多
* 外管局称向服务于中小企业的银行倾斜
* 交易员认为对市场整体影响不大
* 相对而言或影响外资行融资能力 (新增评论和细节)
路透北京3月1日 - 为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市场影响有限。
外管局周五通知称，核定部分中资银行2013年度指标约116.2亿美元，核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行2013年度指标约153亿美元,分别较去年增加13.4%和6.5%。
核定各分局、外汇管理部用于辖区内法人制银行、外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标约103.8亿美元，较去年增加33%。
“总的增长还是在预期之内吧，随着资本项下开放，外债指标也会慢慢放开，量也会逐年增加。”上海一股份行外汇交易主管表示。
外管局称，在调增各金融机构和分局地区指标的同时，继续向中西部地区和中小银行倾斜。“2013年指标调整应重点向服务于中小企业的银行倾斜，并适当关注中资企业的对外短期融资需求。”
上述交易主管并表示，从结构上看，外资银行指标增长少、企业增长多，这与历史上各自的增长有关，过去增长多的今年就少些，结构上有所平衡，“都在慢慢增加，明年预计还会继续增加。”
上海一外资行交易员认为，由于境内资本项目没有放开，因此政策性分割了境内和境外人民币和美元市场。银行在短债额度内从境外借美元相对从境内要便宜，最直接的影响是银行境外美元的融资能力。
不过，两位交易员都认为，由于总量仅增长了50亿美元，今年的调整对于市场的影响并不大。上述外资行交易员说，短债指标影响到融资能力，只会间接影响外汇掉期市场。
“像去年3月份传闻短债额度缩减，掉期就掉的很厉害，因为预期美元融资能力降低。”他表示。
2012年外汇局核定年度短期外债指标共计324.13亿美元，与2011年持平。根据外管局规定，境内机构受指标控制的短期外债，每日末余额不得超过外汇局核定的指标。
北京一外资行交易员则称，由于今年外资行短债指标增幅不及中资行和企业，可能会对其业务发展造成一些不利影响，“我们都是从offshore借短债来换成人民币，这样成本低一些，一般都会把指标用完。”
她表示，外管局去年把境内外资行中长期外债指标上调了不少，但由于中长期外债需求不高，作用其实有限。
短期外债指约定还款期限在一年及一年以下的外债，短期外债余额指标是债务人可以借用的短期外债本金上限，即期限内债务人累计借用的短期外债本金减去累计偿还的本金的差额。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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