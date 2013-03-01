《中国公司债发行日程表》--3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - (欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *招商证券 100 30 5 预设区间3.81%-4.80% 华泰联合 AAA 3/5-3/6 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 20 5 预设区间4.01%-5.00% 50 10 预设区间4.51%-5.50% ============================================================================================ 上海电力 15 15 5 预设区间4.40%-4.80% 国泰君安 AAA 3/4-3/6 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 一拖股份 15 8 5 预设区间4.70%-5.00% 光大证券 AA+ 3/4-3/6 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 海立股份 至多10 10 5 4.85% 中信建投证券 AA 2/28-3/4 (上海电气集团总公司提供担保/第三年末附发行人和投资者选择权) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (发稿 徐永 审校 丁淑琴)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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