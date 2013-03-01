版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 13:50 BJT

修正-标题新闻：卡塔尔4月将按照合约全额供应原油给亚洲客户，交货水准与3月持平─消息人士

(更正错字)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐