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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 13:50 BJT

新债招标：台湾台塑化公司债完成定价，五年券为1.25%

路透台北3月1日 - 台湾台塑集团旗下台塑化 周五公告表示，101/3期五年无担保公司债以1.25%定价，七年券则以1.37%定价。

本次台塑化公司债并未委托承销商销售。总发行金额为100亿台币，其中五年券80亿、七年券则为20亿台币。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；身为台湾唯一民营炼油厂的台塑化长期发行人评等为"twAA-"，但评等展望在六轻工安事件后，遭中华信评由"稳定"调为"负向"。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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