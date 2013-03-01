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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 13:49 BJT

台湾股市：收高66.65点，汽车和食品等防御类股涨幅居前

路透台北3月1日 - 台湾股市周五收高0.84%，汽车 和食品 等防御类股涨幅居前，双双上扬逾2.2%。

加权股价指数 收高66.65点至7,964.63点。

电子类指数 上扬0.7%，金融保险类指数 则涨0.8%。

初步数据显示，大盘成交值 为805.95亿台币，上交易日为756.42亿。(完)
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