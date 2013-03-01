《中国2013年已发行公司债一览表》--3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况: 一、公开发行类: 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------------------- 永泰能源 2/4 9 5 5.45% AA+ * 第三年末附投资者选择权 永泰投资控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆水务 1/31 15 5 5.12% AAA * ------------------------------------------------------------------------------------------- 秦川发展 1/30 4.5 5 5.65% AA 第三年末附投资者选择权 秦川集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 银轮股份 1/30 5 5 5.89% AA 第三年末附投资者选择权 浙江银轮实业股份提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权 8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权 中航科工提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 新郎希努尔集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中国国航 1/22 50 10 5.10% AAA * 中航集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 147.1 二、非公开发行 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) -------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1.*代表新增. 2. 2012年已发行公司债请点选 2011年已发行公司债请点选. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核, 且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主 导.(完) (发稿 徐永 审校 丁淑琴)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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