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货币新闻 | 2013年 3月 1日 星期五 17:53 BJT

表格：英国1月抵押贷款批准件数54,719件，消费者信贷较前月增4亿英镑

路透伦敦3月1日 - 英国央行周五公布：

* 1月消费者信贷较前月增加4亿英镑，预估为增加2亿英镑

* 1月抵押贷款批准件数为54,719件，预估为56,500件

* 1月抵押贷款额增加1亿英镑，为8月以来最小增幅，预估为增加7.5亿英镑

* 1月M4货供额较前月增加0.9%，为2010年1月以来最大增幅；较上年同期减少0.8%

详细数据：

1月 12月 预估

抵押贷款批准件数 54,719 55,632 (55,785) 56,500

(单位10亿英镑) 1月 12月 预估

总净贷款 0.6 1.8 (1.7) --

房屋抵押贷款 0.1* 0.9 (1.0) 0.75

消费者信贷 0.4 0.9 (0.6) 0.20

* 抵押贷款创去年8月以来最小增幅，当时为1.47亿英镑。(完) (编译 王翔琼; 审校 侯向明)
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