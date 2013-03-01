表格：英国1月抵押贷款批准件数54,719件，消费者信贷较前月增4亿英镑

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透伦敦3月1日 - 英国央行周五公布：
* 1月消费者信贷较前月增加4亿英镑，预估为增加2亿英镑
* 1月抵押贷款批准件数为54,719件，预估为56,500件
* 1月抵押贷款额增加1亿英镑，为8月以来最小增幅，预估为增加7.5亿英镑
* 1月M4货供额较前月增加0.9%，为2010年1月以来最大增幅；较上年同期减少0.8%
详细数据：
1月 12月 预估
抵押贷款批准件数 54,719 55,632 (55,785) 56,500
(单位10亿英镑) 1月 12月 预估
总净贷款 0.6 1.8 (1.7) --
房屋抵押贷款 0.1* 0.9 (1.0) 0.75
消费者信贷 0.4 0.9 (0.6) 0.20
* 抵押贷款创去年8月以来最小增幅，当时为1.47亿英镑。(完) (编译 王翔琼; 审校 侯向明)
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