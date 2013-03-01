路透调查：金融机构固定收益部门对中国货币政策持稳预期增强，债市转趋谨慎

作者 钟华

路透北京3月1日 - 2013年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国央行维持基准利率及存款准备金率不变预期增强。而经济延续回升，通胀趋于上行，投资者风险偏好增强，都会对债市造成一定压力。

但与此同时，外生性流动性供给和债券配置需求仍显不弱，也会对中国债市收益率走高形成一定抑制。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行3月会维持3%的一年期存款基准利率不变，且未来三个月亦维持不变。基准利率持稳预期较上期展望时进一步增强。

与此同时，九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率3月会续稳于20%，这亦略高于上期展望时的比例。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

调查并显示，3月末10年期国债收益率估值料为3.59%，持平于2月末水平。

2013年第二期展望调查共有42家机构参与，较上期增加一家，为国家开发银行，致使银行类参与机构增至17家。银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 和中国银行 等。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，以及包括债券私募基金在内的基金类参与机构5家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列19个关键性指标，包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (审校 张喜良)