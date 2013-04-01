路透调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策续持稳，信用风险忧虑升温

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
作者 钟华
路透北京4月1日 - 2013年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构维持对中国基准利率及存款准备金率不变的预期。经济恢复和通胀后续趋升态势使债市收益率存上行压力，然而受银监会关于理财投资新规影响，部分机构或将增加债券投资比例，可能削弱收益率向上动能。
此外，当前信用债收益率和信用利差处于低位，若近期信用事件爆发，可能引发信用溢价上行。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行在4月，乃至整个二季度，都将会维持3%的一年期存款基准利率不变。这与上月展望时持平.
与此同时，近九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率4月会续稳于20%，机构占比虽较上期展望时略降，但仍处于绝对高位。
中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。
调查并显示，4月末10年期国债收益率估值料为3.60%，较3月末上涨6个基点(bp)。
2013年第四期展望调查共有43家机构参与，较上期增加一家，为中国建设银行 ，致使银行类参与机构增至18家。银行类参与机构还包括中国工商银行 、农业银行 和中国银行 等。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，以及包括债券私募基金在内的基金类参与机构5家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列19个关键性指标，包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币