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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 15:57 BJT

路透调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策续持稳，信用风险忧虑升温

作者 钟华

路透北京4月1日 - 2013年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构维持对中国基准利率及存款准备金率不变的预期。经济恢复和通胀后续趋升态势使债市收益率存上行压力，然而受银监会关于理财投资新规影响，部分机构或将增加债券投资比例，可能削弱收益率向上动能。

此外，当前信用债收益率和信用利差处于低位，若近期信用事件爆发，可能引发信用溢价上行。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行在4月，乃至整个二季度，都将会维持3%的一年期存款基准利率不变。这与上月展望时持平.

与此同时，近九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率4月会续稳于20%，机构占比虽较上期展望时略降，但仍处于绝对高位。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

调查并显示，4月末10年期国债收益率估值料为3.60%，较3月末上涨6个基点(bp)。

2013年第四期展望调查共有43家机构参与，较上期增加一家，为中国建设银行 ，致使银行类参与机构增至18家。银行类参与机构还包括中国工商银行 、农业银行 和中国银行 等。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，以及包括债券私募基金在内的基金类参与机构5家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列19个关键性指标，包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (审校 张喜良)
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