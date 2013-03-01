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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 15:59 BJT

中国债市：利率互换曲线短端震荡小升，关注公开市场动向及资金面变化

路透北京3月1日 - 中国人民币利率互换 曲线周五趋于平坦化，虽然流动性趋宽，但资金价格高位坚挺推动今日IRS短端震荡小升，而中长端则有所回落。

业内人士表示，市场重点关注下周公开市场操作的动向，且从当前的资金价格水平看，下周央行重启逆回购的可能性不是没有。

“大家猜想下周资金面可能比这周更松一点吧，对于逆回购还是有预期，但这仅仅是猜想而已。”上海一银行交易员称，“现在（质押式）回购利率还是比较高，七天品种在4.5%左右，所以央行可能输血资金面平滑价格。”

中国银行间资金市场周五隔夜和七天等主要回购加权利率上涨10个基点（bp）左右，不过交易员称，这种升势或仅受过高开盘价拉抬。月末过后市场流动性较前几日明显走宽，大型银行出资活跃，七天以内短期资金供给亦增加。

北京时间15:35分，七天期回购加权利率报4.4329%，上日为4.3009%。

本周央行公开市场一波三折。周二央行仅进行了50亿元人民币的28天期正回购操作，在紧绷资金面压力下，周三央行一度允许一级交易员上报逆回购需求，但随后因财政存款投放等原因，周四却意外爽约。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.3040/3.4160 3.2175/3.3017 3.4175/3.5000 3.6375/3.7267 3.6640/3.9100 周四 3.3060/3.4160 3.2250/3.3175 3.4200/3.5075 3.6475/3.7400 3.6600/3.9200 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动-0.0020/+0.0000 -0.0075/-0.0158 -0.0025/-0.0075 -0.0100/-0.0133 +0.0040/-0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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