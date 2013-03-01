中国债市：利率互换曲线短端震荡小升，关注公开市场动向及资金面变化

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京3月1日 - 中国人民币利率互换 曲线周五趋于平坦化，虽然流动性趋宽，但资金价格高位坚挺推动今日IRS短端震荡小升，而中长端则有所回落。
业内人士表示，市场重点关注下周公开市场操作的动向，且从当前的资金价格水平看，下周央行重启逆回购的可能性不是没有。
“大家猜想下周资金面可能比这周更松一点吧，对于逆回购还是有预期，但这仅仅是猜想而已。”上海一银行交易员称，“现在（质押式）回购利率还是比较高，七天品种在4.5%左右，所以央行可能输血资金面平滑价格。”
中国银行间资金市场周五隔夜和七天等主要回购加权利率上涨10个基点（bp）左右，不过交易员称，这种升势或仅受过高开盘价拉抬。月末过后市场流动性较前几日明显走宽，大型银行出资活跃，七天以内短期资金供给亦增加。
北京时间15:35分，七天期回购加权利率报4.4329%，上日为4.3009%。
本周央行公开市场一波三折。周二央行仅进行了50亿元人民币的28天期正回购操作，在紧绷资金面压力下，周三央行一度允许一级交易员上报逆回购需求，但随后因财政存款投放等原因，周四却意外爽约。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.3040/3.4160 3.2175/3.3017 3.4175/3.5000 3.6375/3.7267 3.6640/3.9100 周四 3.3060/3.4160 3.2250/3.3175 3.4200/3.5075 3.6475/3.7400 3.6600/3.9200 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动-0.0020/+0.0000 -0.0075/-0.0158 -0.0025/-0.0075 -0.0100/-0.0133 +0.0040/-0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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