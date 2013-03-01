中国房地产：2月百城住宅均价同比涨幅扩至近2.5%，环比九连升--中指院

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 2月百城新建住宅均价环比九连涨但涨幅缩窄
* 房价同比续升，十大城市房价继续领跑
* 调控收紧压力不减
路透北京3月1日 - 最新数据再度证实中国楼市继续回暖。中国指数研究院周五公布数据显示，2月百城新建住宅均价同比延续涨势且扩大涨幅，环比则九连涨，房价上涨城市个数亦较前月增加。
中国房地产市场步入上行，已引发市场对楼市过热的担忧，监管层则在不久前重申加强房地产调控，市场普遍预计热点地区近期会有相应细则出台。
中指院报告称，2月全国100个城市新建住宅平均价格环比涨0.83%，较上月的1%有所缩窄，环比上涨城市则增加10个至74个；同比涨幅则扩大1.28个百分点至2.48%。
报告称,在“两会”（全国政协和人大会议）即将召开时，更多调控政策的细化和争论不断出现，加上2月正逢春节假期，开发企业推盘量进入全年低点，新盘推广和价格调整处于低潮。
“本月百城均价虽延续去年以来连续9个月上涨的态势，但部分城市房价快速上涨势头初步被抑制，百城平均环比涨幅再次回到1%以下。”报告称.
数据显示,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.09%和4.32%.
面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院本月强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.
中指院数据并显示,二手房市场继续表现强劲,十大城市主城区二手住宅价格环比和同比均全部上涨,涨幅分别升至1.56%和15.81%,北京涨幅居首位,分别为2.07%和21.1%.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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