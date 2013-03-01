中国投资朝鲜罗先经济特区计划照常进行

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港3月1日 - 中国似乎正在推进投资朝鲜罗先（Rason）经济特区的计划，表明朝鲜近期的核试验并未导致中朝经济关系恶化。
中国尚未明确表示朝鲜核试验是否将影响其投资罗先经济特区的计划。该经济特区联合管理办公室的一位官员称，之前宣布的在该经济区的所有中方项目仍在继续。
“管理办公室的所有人员仍在照常工作……如果（核试验）有严重影响，你觉得我们还会在这儿吗？”该官员从罗先通过电话说道。“所有工程都在按计划进行。”
该官员称，罗先经济区联合管理办公室共有约60名中朝工作人员，随着更多项目的上马，该办公室的工作人员可能还会增多。由于无权向媒体透露此事，该官员不愿透露其姓名。
去年10月，中国和朝鲜联合设立了罗先经济特区管理委员会，负责规划、建设及开发事务。
今年2月，朝鲜进行第三次核试验，遭到国际社会的普遍谴责，美国还发出严厉警告，称这是威胁和挑衅。此外，美国和其他国家还警告称，将对朝鲜施加更多制裁。
中国虽然对朝鲜的核试验非常恼火，但并没有停止对朝鲜的所有支持。
在中国商务部牵头下，许多中国国企纷纷表示有意投资罗先经济特区，当中包括国家电网、亚泰集团 以及中铁建设集团等。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
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