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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 14:59 BJT

表格：外资及陆资在台股买超55.19亿台币，连续第二天买超

路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股买超55.19亿台币，连绩第二天买超；上日修正后为买超3.01亿台币。

三大法人今日合计买超57.33亿台币，上交易日修正后为卖超4.53亿台币。

累计2月份外资及陆资在台股买超修正为292.05亿台币；三大法人合计买超修正为294.17亿台币。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/1 +55.19 +3.77 -1.63 +57.33 本月累计 +55.19 +3.77 -1.63 +57.33

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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