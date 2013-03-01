台湾债市：10年公债标售符合预期，后市视国际盘变化而定

路透台北3月1日 - 台湾10年公债102/6发行前交易殖利率周五微幅收低.中午该券标售的结果与预期相符 ，并未如30年券102/5般标高，显示短线偏空的气氛转向中性。 展望下周，交易商指出，要观察美国政府自动减支措施，以及意大利政治危机等对国际金融市场的影响。 若美债或台股脱离盘整格局，台债就会出现相应的变化。下周一102/6发行前交易殖利率区间暂看在1.20-1.23 %。 ＂没有标高，毕竟之前已经弹了一小段。＂一证券商交易主管说。 另一票券商交易员则表示，从美债近期表现来看，殖利率就算趋势向上，也应该是缓步走高。在基本需求 还在的状况下，102/6要标高的机会本就不大。 台湾央行中午标售102/6，得标利率为1.215%，符合市场预期。各行业的得标比重方面，银行得标比重48% 、证券业40%、票券业12%，保险业未得标。［ID:nL4T0BT0UB］ 美国公债周五在亚洲盘中持坚，受避险买盘支撑，因美国经济即将迎来本月起生效的联邦支出削减措施， 且意大利政治危机引发不确定性。10年期美国公债收益率(殖利率) 从美国尾盘所报1.881%小跌至1 .867%，跌向周二所及一个月低点1.836%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 -2.00 0.7100 0.7100-0.7100 1.0 10 102/6 -0.10 1.2101 1.2101-1.2160 107.5 虽然美债殖利率近期下滑，不过有交易商认为，相较于美债殖利率明显走低，台债殖利率却呈现在相对高 档整理的迹象，这或许与台股仍在8,000点附近震荡，以及债市多头对后市看法转趋审慎有关。 ＂多方不愿轻举妄动，气氛还是对空头稍稍有利。＂一证券商交易主管说。 不过他认为，台股在高档整理一阵子后，3月可能因追多无力而有明显的回档压力，债市做多的机会可望 出现。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 没有成交 5 102/2 没有成交 2 102/4 0.7100 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)