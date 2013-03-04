《中国人大和政协十二届一次会议日程表》3月5日－3月17日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
3/5(二)
上午9时 全国人大十二届一次会议开幕会 政府工作报告
下午3时 政协小组讨论 3/6(三)
上午9时 政协小组讨论
上午10时 人大会议记者会 发改委主任张平答“经济社会发展与宏观调控”
下午3时 政协小组讨论
3月7日（四）
上午9时 政协小组、界别联组讨论
下午3时 人大会议记者会 科技部部长万钢答答“创新驱动发展战略”
下午3时 政协十二届一次会议第二次全体会议
3月8日（五）
上午9时 政协十二届一次会议第三次全体会议
下午3时 政协小组讨论 3月9日（六）
上午9时 政协主席团常务主席会议第一次会议
下午3时 政协小组讨论
3月10日（日）
上午9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议
1. 听取最高人民法院工作报告
2. 听取最高人民检察院工作报告
3. 听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明
下午3时 政协小组讨论 3月11日（一）
上午9时 政协主席团常务主席会议第二次会议
下午3时 政协十二届一次会议第四次全体会议
选举政协第十二届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员 3月12日（二）
全国人大会议休会一天
上午9时 政协十二届一次会议闭幕会
3月13日（三）
全国人大会议开始开决定国家领导人人选
上午9时 政协十二届一次会议闭幕会 3月17日（日）
全国人大十二届一次会议举行闭幕式
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。