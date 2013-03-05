《中国人大和政协十二届一次会议日程表》3月6日--3月17日

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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3/6(三)
上午 9时 政协小组讨论 / 人大代表小组会议
上午10时 人大会议记者会 发改委主任张平答“经济社会发展与宏观调控”
下午 3时 人大代表小组会议 / 政协小组讨论
下午 3时-4:30 政协会议 民主党派中央和全国工商联领导人记者会
3月7日（四）
上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协小组、界别联组讨论
9时-10时 政协会议记者会：政协委员谈推动科学发展
下午 3时 人大代表小组会议 / 政协十二届一次会议第二次全体会议
人大会议记者会 科技部部长万钢答“创新驱动发展战略”
3月8日（五）
上午 9时 人大代表小组会议
政协十二届一次会议第三次全体会议
上午10时 人大会议记者会 商务部部长陈德铭答“发展国内外贸易和促进经济合作”
下午 3时 全国人大十二届一次会议第二次全体会议
政协小组讨论
3时-4时 政协会议记者会：政协委员谈健全社会主义协商民主制度 3月9日（六）
上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协主席团常务主席会议第一次会议
下午 3时 人大代表小组会议 / 政协小组讨论
3月10日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议，听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明等。
下午3时 人大代表团全体会议 / 政协小组讨论 3月11日（一）
上午 9时 人大代表小组会议
政协主席团常务主席会议第二次会议。
下午 3时 人大代表团全体会议，审议国务院机构改革和职能转变方案。
政协十二届一次会议第四次全体会议，选举政协第十二届全国委员会主席等。 3月12日（二）
全国人大会议休会一天。
上午 9时 政协十二届一次会议闭幕会。
3月13日（三）
人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。 3月14日（四）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。
下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。
3月15日（五）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。
下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月16日（六）
上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月17日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会
表决关于政府工作报告的决议草案等
中华人民共和国主席讲话
第十二届全国人大常委会委员长讲话
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。