《中国人大和政协十二届一次会议日程表》3月6日--3月17日

上午10时 人大会议记者会 发改委主任张平答“经济社会发展与宏观调控”

下午 3时-4:30 政协会议 民主党派中央和全国工商联领导人记者会

上午10时 人大会议记者会 商务部部长陈德铭答“发展国内外贸易和促进经济合作”

上午 9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议，听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明等。

下午3时 人大代表团全体会议 / 政协小组讨论 3月11日（一）

下午 3时 人大代表团全体会议，审议国务院机构改革和职能转变方案。

人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。 3月14日（四）