《中国人大和政协十二届一次会议日程表》3月8日--3月17日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
3月8日（五）
上午 9时 人大代表小组会议
政协十二届一次会议第三次全体会议
上午10时 人大会议记者会 商务部部长陈德铭答“发展国内外贸易和促进经济合作”
下午 3时 全国人大十二届一次会议第二次全体会议
政协小组讨论
3时-4时 政协会议记者会：政协委员谈健全社会主义协商民主制度 3月9日（六）
上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协主席团常务主席会议第一次会议
下午 3时 人大代表小组会议 / 政协小组讨论
人大会议记者会 五位负责人答“人大工作”
3月10日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议，听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明等。
下午3时 人大代表团全体会议 / 政协小组讨论
人大会议记者会 一线工人农民代表谈履职 3月11日（一）
上午 9时 人大代表小组会议
政协主席团常务主席会议第二次会议。
下午 3时 人大代表团全体会议，审议国务院机构改革和职能转变方案。
政协十二届一次会议第四次全体会议，选举政协第十二届全国委员会主席等。 3月12日（二）
全国人大会议休会一天。
上午 9时 政协十二届一次会议闭幕会。
3月13日（三）
人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。 3月14日（四）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。
下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。
3月15日（五）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。
下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月16日（六）
上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月17日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会
表决关于政府工作报告的决议草案等
中华人民共和国主席讲话
第十二届全国人大常委会委员长讲话
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。