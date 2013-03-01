路透基点：统一企业中国五年期贷款利率料较Libor加码约110个基点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，统一企业中国控股的1亿美元五年期循环贷款案利率料较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约110-120个基点。
五家银行负责安排是次交易，分别为澳新银行(澳盛银行)、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行和日本三井住友银行。
一如先前报导，这笔贷款无担保，将作为营运资本。
2012年7月，统一企业中国签署1.7亿美元五年期无担保循环贷款。利率为较两个月、三个月或六个月Libor加码105个基点,最高费用为25个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。
借款方为台湾统一企业的香港上市子公司。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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