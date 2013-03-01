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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 15:05 BJT

路透基点：统一企业中国五年期贷款利率料较Libor加码约110个基点

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，统一企业中国控股的1亿美元五年期循环贷款案利率料较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约110-120个基点。

五家银行负责安排是次交易，分别为澳新银行(澳盛银行)、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行和日本三井住友银行。

一如先前报导，这笔贷款无担保，将作为营运资本。

2012年7月，统一企业中国签署1.7亿美元五年期无担保循环贷款。利率为较两个月、三个月或六个月Libor加码105个基点,最高费用为25个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。

借款方为台湾统一企业的香港上市子公司。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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