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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元回软，主要货币走势淡静

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* 澳元兑美元报1.0235，上涨0.20%;美元兑日圆报92.480，跌0.12%;欧元兑美元报1.3079，上涨0.18%。

* 中国PMI数据大致符合预期，10大主要货币走势淡静。

* 美元兑日圆回软；收低于92.77显示前景偏空。\

* 今日数据：欧洲PMI、美国美国供应管理协会(ISM)数据、德国零售销售。(完)

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