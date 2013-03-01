日本金融：当局经济刺激政策拉抬日本公共退休基金表现

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透东京3月1日 - 日本的公共退休基金－日本政府退休金投资基金(GPIF)在2012年10－12月取得近560亿美元投资收益，为第二好的季度表现，受惠日本股市大涨，同时日圆贬值帮助拉抬外国资产表现。GPIF是全球最大的公共退休基金。
该基金的表现主要得益于日本首相安倍晋三的政策。安倍推出了积极的财政刺激举措，并促使央行强力宽松货币，引发日圆 跌势，且提振日股东证股价指数 三个月内大涨近17%。
GPIF投资组合的规模之大，使其备受全球资产经理与市场交易员关注。其投资规模超过了全球第14大经济体墨西哥的经济产值。
该基金在10－12月间取得投资收益5.14兆(万亿)日圆(557.1亿美元)，投资回报率达到4.83%，远超前一季的4,840亿日圆与0.49%。
该基金2001年开始运作，并于2012年1－3月该季取得最佳季度表现，投资收益5.48兆日圆，回报率5.11%。
截至12月底，GPIF的总资产规模为111.9兆日圆，较9月的107.7兆日圆增长4%。
投资收益最主要是来自日股，这部分实现16.71%的回报，增值2.07兆日圆，是GPIF自去年1－3月以来第二好的季度。若考虑股息，东证股价指数的回报为16.73%。
GPIF的外国债券投资回报为13.62%，外国股票回报率为13.78%。
但日债投资亏损354亿日圆，出现2011年1－3月以来的首次回报下滑。
浏览GPIF投资回报率图表，请点选(r.reuters.com/fyc46t)
日股强劲反弹与日圆贬值，可能会给GPIF造成难题，因其或需重新配置巨额的投资组合。其外国股票权重已接近所允许的上限，而国内债券权重已跌至接近下限。
到12月底，该基金的国内债券投资配比约为60%，接近59%的最低限。外国股票比重约为13%，快要触碰14%的上限。(完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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