日本金融：当局经济刺激政策拉抬日本公共退休基金表现

路透东京3月1日 - 日本的公共退休基金－日本政府退休金投资基金(GPIF)在2012年10－12月取得近560亿美元投资收益，为第二好的季度表现，受惠日本股市大涨，同时日圆贬值帮助拉抬外国资产表现。GPIF是全球最大的公共退休基金。

该基金的表现主要得益于日本首相安倍晋三的政策。安倍推出了积极的财政刺激举措，并促使央行强力宽松货币，引发日圆 跌势，且提振日股东证股价指数 三个月内大涨近17%。

GPIF投资组合的规模之大，使其备受全球资产经理与市场交易员关注。其投资规模超过了全球第14大经济体墨西哥的经济产值。

该基金在10－12月间取得投资收益5.14兆(万亿)日圆(557.1亿美元)，投资回报率达到4.83%，远超前一季的4,840亿日圆与0.49%。

该基金2001年开始运作，并于2012年1－3月该季取得最佳季度表现，投资收益5.48兆日圆，回报率5.11%。

截至12月底，GPIF的总资产规模为111.9兆日圆，较9月的107.7兆日圆增长4%。

投资收益最主要是来自日股，这部分实现16.71%的回报，增值2.07兆日圆，是GPIF自去年1－3月以来第二好的季度。若考虑股息，东证股价指数的回报为16.73%。

GPIF的外国债券投资回报为13.62%，外国股票回报率为13.78%。

但日债投资亏损354亿日圆，出现2011年1－3月以来的首次回报下滑。

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日股强劲反弹与日圆贬值，可能会给GPIF造成难题，因其或需重新配置巨额的投资组合。其外国股票权重已接近所允许的上限，而国内债券权重已跌至接近下限。