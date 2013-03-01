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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 15:39 BJT

东京汇市：欧元兑美元和日圆持坚，然而涨势或将受限

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3065    1.3056     +0.07     -0.98    1.3194
 美元/日圆                      92.51     92.53     -0.02     +6.65     86.74
 欧元/日圆                     120.88    120.97     -0.07     +5.61    114.46
 美元/瑞郎                     0.9364    0.9361     +0.03     +2.28    0.9155
 英镑/美元                     1.5167    1.5160     +0.05     -6.67    1.6251
 美元/加元                     1.0304    1.0303     +0.01     +3.86    0.9921
 澳元/美元                     1.0220    1.0212     +0.08     -1.66    1.0393
 新西兰元/美                   0.8255    0.8244     +0.13     -0.34    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.550    94.570     -0.02     +4.90    90.130
 新西兰元/日                   76.370    76.560     -0.25    -45.77   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.32    140.41     -0.06     -0.36    140.82
 澳元/新西兰                   1.2378    1.2341     +0.30     -1.29    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译/审校 王翔琼/蔡美珍/张明钧/丁琦/侯向明/高琦/隋芬/李婷仪/许娜)
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