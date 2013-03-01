《中国上海证交所A+B股股价对比表》－3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京3月1日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:38时,1美元=6.2222人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 3.7 0.399 1.49 市北高新 8.11 0.666 1.96 大众交通 5.33 0.65 1.32 永生投资 17.3 1.251 2.22 老凤祥 25.7 2.583 1.60 S中纺机 13.37 0.629 3.42 鼎立股份 11.29 0.715 2.54 氯碱化工 9.3 0.576 2.59 双钱股份 9.16 0.775 1.90 海立股份 8.14 0.634 2.06 浦东金桥 9.38 1.003 1.50 外高桥 11.49 0.958 1.93 ST联华 9.03 0.595 2.44 锦江投资 6.97 0.83 1.35 中路股份 12.65 0.861 2.36 金山开发 8.46 0.537 2.53 海欣股份 6.14 0.49 2.01 耀皮玻璃 6.11 0.534 1.84 大江股份 4.45 0.317 2.26 上柴股份 12.72 0.849 2.41 丹化科技 12.32 1.007 1.97 上海三毛 7.93 0.8 1.59 友谊股份 8.57 1.38 1.00 上工申贝 7.33 0.536 2.20 上海机电 8.26 1.179 1.13 宝信软件 14.77 1.447 1.64 上海物贸 4.51 0.513 1.41 自仪股份 6.88 0.639 1.73 上海普天 9.24 0.62 2.40 陆家嘴 12.42 1.45 1.38 华新水泥 16.27 1.847 1.42 锦江股份 13.89 1.625 1.37 鄂尔多斯 9.01 1.069 1.35 华电能源 2.65 0.299 1.42 SST天海 7.44 0.506 2.36 大名城 6.18 0.463 2.15 东方通信 4.77 0.44 1.74 黄山旅游 13.43 1.565 1.38 开开实业 11.44 0.872 2.11 海南航空 4.15 0.72 0.93 ST轻骑 4.86 0.293 2.67 振华重工 3.41 0.396 1.38 锦州港 3.7 0.403 1.48 九龙山 3.16 0.379 1.34 凌云股份 7.3 0.651 1.80 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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