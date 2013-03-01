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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 15:58 BJT

更新版-日本股市：连续第三周上涨，投资人押注货币政策进一步放宽

“对于黑田东彦领导日本央行进行积极宽松的预期心理仍然很高。”

“投资人期望安倍政府能够克服资产价格下跌,所以土地价值相关类股，例如地产、铁路及仓储股最近很受欢迎，”Iwai Cosmo Securities主管Hajime Nakajima称。

不动产业类股指数 跳涨5.1%，为涨幅最大类股，三菱地所 劲扬6.1%，三井不动产 上涨3.2%。

出口股跌势令日经指数涨幅受限。Nikon 跌0.8%，丰田汽车 下跌0.3%，

虽然中国经济数据疲软对整体日股影响有限，但深耕中国市场的出口股受创。日立建机 跌2.1%，小松制作所 下跌0.6%。

中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。

东证股价指数 上涨0.9%，至984.33点，成交29.1亿股，上周的日均成交量为29.3亿股。(完)
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