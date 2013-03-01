更新版-日本股市：连续第三周上涨，投资人押注货币政策进一步放宽

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
“对于黑田东彦领导日本央行进行积极宽松的预期心理仍然很高。”
“投资人期望安倍政府能够克服资产价格下跌,所以土地价值相关类股，例如地产、铁路及仓储股最近很受欢迎，”Iwai Cosmo Securities主管Hajime Nakajima称。
不动产业类股指数 跳涨5.1%，为涨幅最大类股，三菱地所 劲扬6.1%，三井不动产 上涨3.2%。
出口股跌势令日经指数涨幅受限。Nikon 跌0.8%，丰田汽车 下跌0.3%，
虽然中国经济数据疲软对整体日股影响有限，但深耕中国市场的出口股受创。日立建机 跌2.1%，小松制作所 下跌0.6%。
中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。
东证股价指数 上涨0.9%，至984.33点，成交29.1亿股，上周的日均成交量为29.3亿股。(完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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