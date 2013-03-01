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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:12 BJT

路透基点：中航工业南京轻型航空动力寻求19亿元人民币贷款－RLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航工业南京轻型航空动力有限公司寻求19亿元人民币(约合3.05亿美元)15年期贷款，用于一个航空动力项目。

中国银行江苏分行为牵头行，且由其全额包销。据一名消息人士说，交通银行和中国国家开发银行有望参贷。

相关条款尚未敲定。

借款方为国有企业中国航空工业集团公司。(完)

(编译 杜明霞; 审校 许娜/高琦)
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