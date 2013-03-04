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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标－2013/3/4

经济指标                   时间        最新数据    前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             1月          +19.17%       +2.05%  r   3/25      --
 季调失业率                1月          4.20%          4.21%  r   3/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  1月          +1.15%        +1.60%  r   3/5       --
 外汇存底(亿美元)          1月底        4,065.57    4,031.69      3/5       --
 商品出口(y/y)             1月          +21.8%         +9.0%      3/7       --
 商品进口(y/y)             1月          +22.3%         +1.6%      3/7       --
 M2货币总计数(y/y)         1月          2.99%         +3.67%      3/25      --
 外销订单(y/y)             1月          +18.0%         +8.5%      3/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第四季       +159.6        +118.9  r   5/20      --
 国际收支(亿美元)          第四季       +35.8          +37.0      5/20      --
 国内生产总值(GDP)         第四季       +3.72%        +0.73%  r   --        --
 重贴现率(%)               12月19日     1.875%        1.875%      --        --
 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完)
    
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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